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الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق: اعتقال 8 متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود غربي نينوى

القوات العراقية
القوات العراقية
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أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، السبت، اعتقال 8 متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود غربي نينوى.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه ضمن مهامها لتأمين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكن الفوج الأول اللواء التاسع عشر من إلقاء القبض على 6 متسللين أجانب حاولوا تجاوز الحدود.

وأضاف البيان أن الفوج الأول من اللواء السابع عشر تمكن أيضا من إلقاء القبض على متسللين أجنبيين اثنين حاولا تجاوز الحدود، مؤكدا تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

القوات العراقية اعتقال متسللين العراق