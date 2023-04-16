عقوبات قاسية ضد الأهلي وجماهيره بسبب شيكابالا

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، توقيع عقوبات قاسية ضد النادي الأهلي وجماهيره بسبب ما بدر من الجماهير في مباراة فاركو الأخيرة للفريق في الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

وقام عدد كبير من جماهير النادي الأهلي، خلال مباراة فاركو بالهتاف ضد نادي الزمالك، بالإضافة إلي سب محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك.

وقررت رابطة الأندية تغريم الأهلي 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لجماهيره في مباراة فاركو ومنع 3 آلاف مشجع من جماهير الأهلي من حضور مباراتين بسبب التعرض بالسباب لعناصر اللعبة.