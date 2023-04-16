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الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرتضى منصور: سنشكو جماهير الأهلي بالاتحاد الدولي لعنصريتهم ضد "شيكابالا"

شيكابالا لاعب الزمالك
شيكابالا لاعب الزمالك
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قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن مجلس إدارة النادي أبلغ أمير مرتضي مشرف عام الفريق ومحامي النادي بإرسال شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد جماهير الأهلي وذلك بسبب هتافاتهم المستمرة ضد شيكابالا بجميع المباريات.

وتابع منصور في تصريحات صحفية اليوم، خلال ساعات قليلة ستصل الشكوى إلي الاتحاد الدولي مرفقة بجميع ما تعرض له شيكابالا من قبل جماهير الأهلي.

وأشار منصور، إلى أن ما يحدث مع شيكابالا تعدى كل الحدود ولابد من وقفة ضد العنصرية في الملاعب المصرية.

ويدخل فريق الزمالك في معسكر مغلق  اليوم الأحد، وذلك استعدادا لموقعة المقاولون العرب المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له غدا الإثنين ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب القاهرة الدولي.

ويحل فريق الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 39 نقطة من خوض 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات.

أما المقاولون العرب فيأتي في المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة من خوض 25 مباراة.

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