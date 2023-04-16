مرتضى منصور يطالب وزير الرياضة بحماية شيكابالا من الهتافات العنصرية

طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وزير الرياضة أشرف صبحي بالتدخل لحماية شيكابالا من الهتافات العنصرية التي يتعرض لها من قبل جماهير الأهلي.

وأضاف «منصور» في تصريحات صحفية اليوم، ننتظر تدخل وزير الرياضة، وكنا ننتظر بيان اعتذار من مجلس إدارة الأهلي في الساعات الماضية عن العنصرية والسباب الذى تعرض له شيكابالا في مباراة الأهلي وفاركو ولكن لم يحدث ذلك.

وتابع رئيس نادي الزمالك، “عوقبت بالحبس لمدة شهر بعد خلافي مع محمود الخطيب، وشيكابالا يتعرض للعنصرية بشكل مستمر ولا نرى العقوبات”.

ويدخل فريق الزمالك في معسكر مغلق اليوم الأحد، وذلك استعدادا لموقعة المقاولون العرب المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له غدًا الإثنين ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب القاهرة الدولي.

ويحل فريق الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 39 نقطة من خوض 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات.

أما المقاولون العرب فيأتي في المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة من خوض 25 مباراة.