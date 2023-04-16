رئيس «مرسى علم» يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

شهد اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، قداس عيد القيامة المجيد، بمقر كنيسة العذراء مريم والانبا كاراس بمرسى علم، وكان يرافقه ضياء سليم سكرتير مدينة مرسى علم، عادل إمام مدير العلاقات العامة والإعلام والمتابعة بالوحدة المحلية للمدينة.

وكان فى استقباله القس بيجول بديع راعي كنيسة العذراء مريم والانبا كاراس بمرسي علم، والمهندس ايمن الناير أمين العلاقات العامة بالكنيسة ووفد من أبناء الكنيسة.

أعرب عدلى عن سعادته البالغة بحضوره لتهنئة الإخوة الأقباط، مؤكدًا على روابط المحبة والإخاء وأن شعب مصر شعب واحد ولن يفرقه أي عدو في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وقدم خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة، داعيًا المولي عز وجل أن يعيدها على مصرنا الغالية والإخوة المسيحيين بكل الخير والسلام وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وستظل مصر نسيج واحد مترابط تجمعه المحبة والرحمة والتسامح.