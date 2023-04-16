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الأحد 16 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الإماراتي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يبحثان التطورات في السودان

وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ ‏عبدالله بن زايد آل نهيان
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تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل جرى خلاله مناقشة تطورات الأوضاع في جمهورية السودان.

واستعرض الجانبان السبل الكفيلة بوقف التصعيد الجاري والعمل من أجل صون أمن واستقرار السودان وشعبه.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد دعم دولة الإمارات لكافة الجهود التي تقود إلى وقف التصعيد في السودان ، وبدء حوار سياسي لحل الأزمة الحالية ، مشيرا إلى أهمية العمل من أجل أن ينعم الشعب السوداني الشقيق بالأمن والاستقرار والازدهار.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بحث تطورات الاوضاع في السودان