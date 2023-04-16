رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشكر المهنئين بعيد القيامة المجيد

قدم الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وبالإنابة عن مطارنة واساقفة وقساوسة وشعب الكنيسة في مصر وخارجها الشكر والتقدير لكل من هنأ بالعيد.

وخص رئيس الأساقفة بالشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أوفد اللواء جعفر عمران محمد عمران ممثلًا لفخامة الرئيس للتهنئة وفضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والشيخ الدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية والذى أوفد نيابة عنه للتهنئة الشيخ عمرو الوردانى.

وشكر رئيس الأساقفة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي أناب اللواء محمد وليد سمير مندوبًا عنه سيادته لحضور القداس و الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والذي أناب عن سيادته فضيلة الشيخ خالد عبد المجيد مدير عام الاتصال السياسي بمكتب الوزير.

وقدم خالص الشكر لسعادة السفير جارث بيلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة وسعادة السفير جوناثان ويدون رئيس المكتب السياسي ممثلا لسفارة الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة و الوزير اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومعاونيه والذي أناب عن سيادته السيد اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية لحضور قداس العيد.

كما نشكر أيضا محمد عثمان الإمام رئيس حي غرب القاهرة علي مجهوداته الدؤبة في تنظيم هذا الحفل وتجميل المنطقة المحيطة بالكاتدرائية بالإضافة لشكره اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ورجال الأمن الوطني والشرطة لجهودهم ومساهمتهم في تأمين الكاتدرائية والمنطقة المحيطة به وحزب مستقبل وطن والمصريين الأحرار.

واختتم رئيس الأساقفة كلمته بتقديم الشكر لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وقناة الكرمة والتي تنقل فعاليات القداس الإلهي علي الهواء مباشرة ومديرها صموئيل أستفانوس.