جامعة الأقصر تنظم حفل الإفطار السنوي بحضور رئيس الجامعة والعاملين.. صور

شارك الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في حفل الإفطار الجماعي الذي أقيم بالإدارة المركزية للجامعة، في جو أسري رمضاني مبهج، وذلك بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الأقصر، ومديري الإدارات، والعمال، والعاملين بجامعة الأقصر.

وقدم رئيس جامعة الأقصر، التهنئة للحضور بمناسبة الشهر المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده عليهم والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير والأمن والسعادة، مؤكدًا أن الموظفين والعاملين بجامعة الأقصر، هم ركيزة أساسية في منظومة الجامعة، وأحد العوامل المهمة التي تساعد على تطوير وارتقاء الجامعة.

وأشار رئيس جامعة الأقصر، أن الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك، هو لقاء الأسرة الواحدة بين العاملين في الجامعة بمختلف كلياتها وقطاعاتها، بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسئولين والعاملين.

وكان رئيس جامعة الأقصر، قد شارك في حفل الإفطار الجماعي لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات، بحضور الدكتور محمود النوبي آدم، عميد الكلية، والدكتور محمد رمضان، مدير مركز المعلومات بالجامعة، والدكتورة أماني أشرف، مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة، وبعض أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر بتنظيم حفل الإفطار، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على خلق جو أسرى لتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، والتواجد دائمًا في جميع الأوقات والمناسبات المختلفة.

وأشار رئيس جامعة الأقصر، إلى أن الإفطار خلال الشهر المبارك من المناسبات التي تسهم في خلق بيئة اجتماعية إيجابية، وتدعيم أواصر المحبة والإخاء بين جميع منتسبي الجامعة، مشددًا على دعم الجامعة المستمر للأنشطة الطلابية الفاعلة والإيجابية التي تقدم المثل والنموذج الإيجابي للشباب المصري، والتي تعزز من قيم العمل الجماعي، والخدمة المجتمعية.

كما شارك رئيس الجامعة، طلاب كلية الآثار، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الكلية، بإشراف الدكتور خالد عبدالنعيم، عميد الكلية، وذلك في إطار حرص إدارة جامعة الأقصر على التواصل الدائم مع الطلاب في جميع الأوقات والمناسبات.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بحسن تنظيم حفل الإفطار الجماعي الذي حضره وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وعشرات الطلاب الذين أظهروا خلاله السلوك المتحضر، والتمتع بروح العطاء مما أدى إلى خروج الإفطار الجماعي بالشكل الأمثل.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، على أهمية إقامة هذا الإفطار الجماعي بشكل سنوي لتعزيز ودعم المحبة والمودة بين قيادات الجامعة والطلاب، حيث يجتمع الطلاب في جو أسرى مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب، مشيرًا إلى دعم الجامعة لأنشطة الطلاب في جميع المجالات.

حفل إفطار جامعة الأقصر (1)

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حفل إفطار جامعة الأقصر (3)

حفل إفطار جامعة الأقصر (4)

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حفل إفطار جامعة الأقصر (6)

حفل إفطار جامعة الأقصر (7)

حفل إفطار جامعة الأقصر (8)

حفل إفطار كلية الآثار (1)

حفل إفطار كلية الآثار (2)

حفل إفطار كلية الآثار (3)

حفل إفطار كلية الآثار (4)

حفل إفطار كلية الآثار (5)

حفل إفطار كلية الآثار (6)

حفل إفطار كلية الآثار (7)

حفل إفطار كلية الآثار (8)

حفل إفطار كلية الآثار (9)

حفل إفطار كلية الآثار (10)

حفل إفطار كلية الآثار (11)

حفل إفطار كلية الآثار (12)

حفل إفطار كلية الآثار (13)

حفل إفطار كلية الآثار (14)

حفل إفطار كلية الحاسبات والمعلومات (1)

حفل إفطار كلية الحاسبات والمعلومات (2)

حفل إفطار كلية الحاسبات والمعلومات (3)

حفل إفطار كلية الحاسبات والمعلومات (4)

حفل إفطار كلية الحاسبات والمعلومات (5)

حفل إفطار كلية الحاسبات والمعلومات (6)

حفل إفطار كلية الحاسبات والمعلومات (7)