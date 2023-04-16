الكنيسة تقدم الشكر للرئيس السيسي وكافة مؤسسات الدولة لتهنئتهم بالعيد

وجهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لتهنئتهم بعيد القيامة المجيد.



وقدمت الكنيسة الشكر إلى الإمام الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



وقدمت الكنيسة الشكر إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادى القضاة والنائب العام ووزير الداخلية ومساعدى الوزير ورؤساء المحاكم والأندية القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.



وقدمت الكنيسة الشكر إلى كافة الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى ومبادرة حياة كريمة وكافة الائتلافات الشبابية.

وشكر البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الرئيس السيسى والحكومة على تهنئتهم لشعب الكنيسة بعيد القيامة المجيد



وقدم البابا تهنئة لكل المسلمين بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك، قائلا نشكر الله أن أعيادنا وأصوامنا متقاربة وهى تزيد من وحدة بلادنا.

وتابع خلال عظته بقداس عيد القيامة المجيد نصلى من أجل الجميع ومن أجل انتهاء الصراعات والحروب ومن أجل كل شخص فى مشكلة ومن أجل البلاد التى تعرض لأزمات وكوارث ومن أجل الإنسانية جميعا.