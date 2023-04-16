البابا تواضروس الثاني: قيامة المسيح تمنح الإنسان عطايا كثيرة وهي أساس الإيمان في الفكر المسيحي

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القيامة في الفكر المسيحي هي أساس الإيمان، فهذا العيد هو عيد الأعياد، وفرح الأفراح.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال كلمته، أمس السبت، في قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية: القيامة في حياة الإنسان هو حدث يومي، وقيامة السيد المسيح، تمنح الإنسان عطايا كثيرة، تمنحه الأمل والرجاء والقوة والعين الإيجابية للحياة.



وتابع: كثيرًا ما يحتاج الإنسان أن تكون له عين إيجابية، فالبشر بعضهم يملك العين الإيجابية لمواقف الحياة الإيجابية والبعض لا يملك العين الإيجابية بل السلبية، والعين الإيجابية تتميز بعدة صفات منها الواقعية تنظر إلى الواقع بحدوده ولا تنفيه وأيضا تتميز العين الإيجابية بأنها عين شاملة فبعض الناس رؤيتهم دائما قاصرة.

وأردف: عين الإنسان الإيجابية ليست واقعية وشاملة فقط ولكنها عين إنسانية بها طابع الرحمة، فيتيمز بها الإنسان الذي يمتلك الرحمة في أعماله وأفعاله.

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، صلوات قداس عيد القيامة المجيد اليوم السبت من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في تمام الساعة التاسعة مساءً.