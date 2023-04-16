«التلوث البيئي والوقاية من الأوبئة» ندوة بحقوق المنصورة.. صور

نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة، أمس السبت، ندوة بعنوان التلوث البيئي والوقاية من الأوبئة، حاضر فيها الدكتورة فاطمة الزهراء الجوهرى الأستاذ بكلية الطب البيطرى وعضو لجنة التوعية البيئية، والدكتورة وداد صابر شفيق مدرس التمريض الباطنى والجراحى بكلية التمريض بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية والطلاب والعاملين بالكلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمود محمد المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور وليد محمد الشناوى عميد كلية الحقوق، وتنظيم الدكتور علاء التميمى وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد افتتح الندوة الدكتور علاء التميمي، واشار الى خطورة التلوث البيئى الذى يشهده العالم فى الآونة الأخيرة، والذى بدت آثاره فى التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى وذوبان الجليد وغيرها، وهو ما حمل العديد من الآثار السلبية على صحة الكائنات الحية وخاصة الانسان، وأن مواجهة هذه الآثار لا يكفى معها التنظميات التشريعية الدولية والوطنية، وانما ايضا هناك اهمية خاصة بالالتزام بتدابير الوقاية وتحمل كل فرد مسؤليته فى الحفاظ على البيئة ومنع التلوث، وهذا ما يبرز الدور الاستثنائى للتوعية ومن ثم اهمية تنظيم هذه الندوة.

كما أشار الى حرص قطاع خدمة المجتمع بكلية الحقوق وبناء على توجيهات الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة والدكتور وليد الشناوى عميد الكلية على ان يتضطلع بمسؤلياته تجاه تسليط الضوء على الحلول العلمية لمشاكل البيئة والوقاية من اضرار التلوث من خلال تنظيم هذه الفاعليات العلمية.

وعلى صعيد متصل تناولت الدكتورة فاطمة الزهراء الجوهرى مفهوم التلوث البيئي وانواعه والأضرار البيئة الناتجة عنه وانواع النفايات وكيفية الفصل فى المنبع وكيفية الحد من التلوث البيئي.

كما تناولت الدكتورة وداد صابر تأثير التلوث البيئي على صحة الإنسان وعلى أجهزة الجسم والأمراض الناجمه عن التلوث البيئي ومضاعفاتها والقت الضوء على الأضرار الصحية للتدخين كأحد اسباب التلوث البيئي التى يمكن الحد منها والأمراض التنفسيه وكيفية الوقاية منها وكيف يمكن قطع سلسلة العدوى للحد من انتشار وتفشى الأمراض والأوبئة.

وقد أدارت الندوة الدكتورة امانى الحديدى المدرس المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق.

وقد حضر الندوة أيضا كلا من الدكتور ثروت عبد الحميد، استاذ القانون المدنى بالكلية، الدكتور حسام محمود، رئيس قسم القانون المدنى بالكلية، والدكتور أحمد النجار، مدرس القانون المدنى بالكلية كما حضر عدد من المدرسين المساعدين، والموظفين وعدد كبير من الطلاب.

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