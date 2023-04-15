ميسي ومبابي يحطمان الأرقام القياسية في انتصار باريس سان جيرمان على لانس

حطم الثنائي ليونيل ميسي وكيليان مبابي، الأرقام القياسية في ليلة انتصار فريقهما باريس سان جيرمان على لانس بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

وسجل مبابي هدف البي إس جي الأول، فيما أحرز ميسي الهدف الثالث، ليحطم كل منهما الأرقام القياسية المختلفة، نستعرضها في السطور التالية.

ميسي يعادل رقم رونالدو

وذكرت شبكة «سكاواكا» للأرقام والإحصائيات، أن ميسي وصل للهدف رقم 495 في مسيرته بالدوريات الخمس الكبرى في 572 مباراة، ليتساوي مع أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو كهداف تاريخي للدوريات الخمس الكبرى في 626 لقاء.

واستغل البرغوث الأرجنتيني، ابتعاد رونالدو عن الأضواء وخروجه من دوريات القارة العجوز، وانضمامه إلى النصر السعودي، بعدما فسخ مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده معه، ليعادل قائد منتخب الأرجنتين الرقم التاريخي للنجم البرتغالي.

ميسي

وسجل ميسي أهدافه بقميص برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان، بينما حقق رونالدو هذا المجد مع سبورتنج لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

مبابي هداف باريس سان جيرمان التاريخي في الدوري الفرنسي

في المقابل، أصبح كيليان مبابي الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويأتي ذلك، بعدما بات مبابي هدافًا للفريق الباريسي في مختلف البطولات، متفوقًا على الأوروجواياني إدينسون كافاني مهاجم فريق العاصمة الفرنسية السابق.

وتفوق مبابي، اليوم السبت، مجددًا على كافاني، بوصوله إلى الهدف رقم 139 في بطولة الدوري الفرنسي، متخطيًا رقمه المهاجم الأورجوياني صاحب الـ138 هدفًا، بينما يتواجد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في المركز الثالث برصيد 113 هدفًا.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أصبح مبابي أول لاعب يسجل 20 هدفًا أو أكثر في 4 مواسم مختلفة ببطولة الدوري الفرنسي، منذ البرتغالي باوليتا الذي حقق ذلك الإنجاز بين عامي 2000، 2006.

مبابي

كما استطاع كيليان مبابي تسجيل 32 هدفًا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بمختلف المسابقات، منهم 20 هدفًا في بطولة الدوري الفرنسي.

وبفوزه، وسع باريس سان جيرمان فارق النقاط مع لانس إلى 9 نقاط على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بحصوله على النقطة 72، فيما تجمد رصيد لانس عند 63 في مركز الوصيف حتى الآن.