رضوي الشربيني : مفيش راجل هيدخل حياتي والسلام

صرحت الإعلامية رضوى الشربيني في تكملة مقابلتها في برنامج ( أنا والقناع) مع الإعلامية منى عبد الوهاب بأنها مرت بتجربة حب وارتباط وقراءة فاتحة وخطوبة ولكنها لم تكتمل وانتهت تماماً معلقة على ذلك قائلة "أنا أكتر واحدة بتعرف ترجع الأشخاص أغراب زي ما كانوا، والعلاقة اللي دخلت فيها وأهله فيها كانوا نعم الأب والأم والعيلة كلها والأصحاب كمان، ولكن اتفقنا على أن لا نتفق وقصة وراحت لحالها".

وعلقت على ذلك موضحه الأسباب قائلة "وده لأَنِّي واحدة ست ومش معقول واحدة هتقعد ٩ سنين من غير ما تحب وتتحب، ولكن الحب غير كافي للزواج ولكن إن كان الحب ده فيه موده ورحمة ما بينك وبين حد وكنتي انت ليه السكن والسكينة والمسكن وهو كمان كان كده بالنسبالك صدقيني هتلاقي دبلته هنا فورا".

واكملت "لحد ما ده يحصل وأقابل الراجل ده محدش هيعرف يدخل حياتي والسلام ومش عشان انا رضوى الشربيني لكن لأن انا بنت ماجد الشربيني وهالة حسن أنور اللي علموني إني غالية ومش أي حد يقدر يملى دماغي".

وعن زيجاتها الكثيرة من أثرياء عرب قالت الشربيني "جوزوني ١٣ او ١٧ مرة ولكن الحقيقة انا اتجوزت مرة واحدة فقط، وفي ناس كتير اوي بتعتقد ان عشان تنجحي لازم يكون وراكي راجل، ووصلني انهم وروني ٦٠٠ الف مرة من اثرياء عرب كتير، بس ده مهزنيش وده لاني معملتش في يوم من الايام اي حاجة تكسر عيني ومفيش راجل يقدر يقول انا اديت رضوى الشربيني مليم مش جنيه".

واستطردت قائلة "انا ست بشتغل وبتحترم نفسها جدا واذا اتجوزت في يوم من الايام هبقى بتجوز عشان بحب ومش عشان راجل يصرف عليا، لكن في اعتقاد سائد ان الست او البنت اللي بتنجح لازم يكون وراها راجل بيصرف، ودائما لما بيقولولي ده بيقولوا انك اتجوزتي ثري عربي ومش عارف منين اقولهم طب هاتوا اسم".

https://www.facebook.com/watch/?v=6192292597502663&ref=sharing

https://www.facebook.com/watch/?v=490962389795024