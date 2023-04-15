محافظ القليوبية يشارك الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة - صور

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم السبت، وفدًا لمشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد بكنيسة العذراء بمدينة بنها.

رافق المحافظ كلاً من الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبه سكرتير عام المحافظة، والعميد أ.ح طارق عبد المعطي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية بالقليوبية، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

كان في استقبال "المحافظ" والوفد المُرافق له نيافة المطران مكسيموس أسقف بنها وقويسنا وتوابعها على رأس جمع من الآباء والكهنة والقساوسة، الذي أعرب عن سعادته للمحافظ والوفد المرافق له ولجميع قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان، الذين حرصوا على حضور القداس مشاركةً لأخوتهم فرحتهم بالعيد المجيد.

فيما قَدَّم محافظ القليوبية، التهنئة لنيافة المطران مكسيموس أسقف بنها وقويسنا وتوابعها، وللإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن هذا العيد هو مناسبة سعيدة لمصر كلها فالشعب المصري كيان ونسيج واحد مسلمين ومسيحيين، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، ويعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه وإستقراره، مشيرًا إلى أن مِصْرَ بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم، وسوف تبقى منبعا للسلام والمحبة،

واكد أن الدولة المصرية ضربت أروع الأمثلة فى التنوع وحقوق الإنسان وممارسة حقيقية للمواطنة بعيداً عن الشعارات، تحت قيادة سياسية واعية.



كما أشار "الهجان" إلى ضرورة تضافر كافة الجهود لنكون جميعاً يداً واحدةً من أجل نشر القيم السمحة والغفران والتسامح، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام، داعياً المولى العلي القدير أن يرعى أبناء مِصْرَ جميعاً مسيحيين ومسلمين، وأن يوحد صفوفنا ويحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .



وأعلن محافظ القليوبية في وقتٍ سابق رفع حالة الاستعدادات القصوى بكافة القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة إستعداداً لأعياد الأخوة الأقباط، مُشيداً بجهود الجهات الأمنية فيما إتخذته من تدابير أمنية لتأمين جميع الكنائس في جميع أنحاء المحافظة وتسيير الحركة المرورية منها إليها.



في السياق ذاته كَلَّفَ "المحافظ" رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة وتكثيف أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، وإزالة جميع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، مع استمرار التواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية على مدار الـ 24 ساعة لتلقي أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فورًا.

تهنئة الأقباط

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