متحدث الخارجية: المصريون الموجودون في السودان جميعهم بخير وسلام

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن وزارة الخارجية تتواصل على مدار الساعة مع السفارة المصرية فى الخرطوم للاطمئنان علي الجالية والبعثات المصرية فى السودان.

وقال “أبو زيد”، عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء اليوم السبت، أن بعثات مصر التعليمية والأزهر والري المصرى والبنك الأهلى وقنصلياتنا فى بور سودان ووادى حلفا وشركات القطاع الخاص المصرية ومصر للطيران ووكالة أنباء الشرق الأوسط جميعهم بخير وسلام.

ويتابع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية على مدار الساعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين في كافة أنحاء جمهورية السودان الشقيقة على خلفية التوترات التي تشهدها منذ صباح اليوم.

وأصدرت السفارة المصرية فى الخرطوم بياناً صباح اليوم، طالبت فيه المواطنين المصريين المقيمين في السودان توخى اقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات والإقلال من التحركات غير الضرورية والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع. وتتواصل السفارة مع المواطنين والطلبة المصريين المقيمين في السودان لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وتهيب وزارة الخارجية بكافة المصريين المتواجدين فى السودان التواصل مع السفارة المصرية في الخرطوم فى حالة تعرضهم لأية مخاطر، وذلك لتقديم الرعاية اللازمة لهم.