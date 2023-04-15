صلاة قداس عيد القيامة بكنيسة موسى النبي بطور سيناء.. صور

احتفلت كنائس ايبارشية جنوب سيناء، مساء اليوم السبت، بقداس عيد القيامة المجيد.

ففي العاصمة طور سيناء، امتلأت كنيسة موسى النبي وماري مرقس بالمصلين، وترأس القمص ديونيسيوس البراموسي، والأب مينا سعد لوندي، كاهن وراعي كنيسة موسى النبي وماري مرقس، صلاة القداس.

من جانبه وجه الأب مينا سعد لوندي، كاهن وراعي كنيسة موسى النبي وماري مرقس بالعاصمة طور سيناء عبر "البوابة نيوز" الشكر والتقدير لجميع الأجهزة الأمنية سواء من جهاز الشرطة أو القوات المسلحة التي تساعد دائما في توفير الأمن خلال الأعياد.

وهنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نيافة الحبر الجليل الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، وأقباط مصر عامة وأقباط جنوب سيناء خاصة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا دوام السعادة والترابط والعمل يدا واحدة كمواطنين مصريين في سبيل إعلاء كلمة مصر عاليا.

وشهدت كنائس جنوب سيناء تأمينا مكثفا من رجال الجيش والشرطة لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد، وغلق جميع الطرق المؤدية للكنيسة وعمل سياج أمني حول جميع كنائس المحافظة ووضع حواجز مرورية لمنع أي سيارة من الوقوف أو المرور في الشارع الذي تقع به الكنيسة وتفتيش دقيق على جميع السيارات الواقفة في محيط الكنائس بجانب بوابات إلكترونية عند المداخل الرئيسية للكنائس.

بجانب قيام خبراء المفرقعات بتمشيط محيط جميع الكنائس من الداخل والخارج، من خلال الاستعانة بالأجهزة الحديثة للكشف عن المفرقعات، وكذلك الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة على الكشف عن المفرقعات، خاصة أمام الكنائس الشهيرة والكبرى، مثل كاتدرائية المسائيين بشرم الشيخ، وموسى النبي وماري مرقص في العاصمة طور سيناء، وكنيسة مارجرجس الروماني ومارمينا الجعايبي بمدينة رأس سدر.

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