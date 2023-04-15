الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يكتفي بثلاثية في شباك لانس

تخطى فريق باريس سان جيرمان، ضيفه لانس بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

واكتفى باريس سان جيرمان بالثلاثية التي أحرزها لاعبوه في الشوط الأول، ليحقق 3 نقاط ثمينة من أقرب ملاحقيه لانس على قمة الدوري الفرنسي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم البي إس جي بنتيجة 3-0، بعدما شهد حالة طرد في الدقيقة 19، حينما أشهر حكم المواجهة ويلي ديلاجود البطاقة الحمراء في وجه ساليس عبدالصمد لاعب فريق الضيوف، بعد تدخله العنيف على المغربي أشرف حكيمي ظهير الفريق الباريسي.

افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 31، قبل أن يضيف فيتينيا الهدف الثاني في الدقيقة 37، فيما أحرزليونيل ميسي ثالث الأهداف في الدقيقة 40.

وبـ10 لاعبين، استطاع لانس تقليص النتيجة في الشوط الثاني، عن طريق برزيمسلاف فرانكوفسكي في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، لتنتهي قمة الـ«ليج 1» بفوز باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبتلك النتيجة، وسع باريس سان جيرمان فارق النقاط مع لانس إلى 9 نقاط على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بوصوله إلى النقطة 72، فيما تجمد رصيد لانس عند 63 في مركز الوصيف حتى الآن.