افضل المواقع الجديدة التي تقدم محتوي مفيد" موقع منصتك" manastk.com

العالم أصبح قرية صغيرة بفضل الإنترنت وهي تلك الشبكة العنكبوتية التي أثارت العالم وساعد في تغييره بشكل جذري والسبب وراء ذلك أنه أصبح النافذة الصغيرة التي يُمكن من خلالها معرفة كل ما هو جديد، وفكرة أن يتم اختيار المواقع العربية التي يتم الحصول منها على المعلومات الموثوقة والدقيقة؛ معقدة بعض الشيء حيث إن الجميع يُمكنه الكتابة والنشر على تلك الشبكة، لذا معرفة موقع يقدم محتوى عربي دقيق أمر يحرص كل مستخدم على الوصول له.

موقع منصتك

موقع منصتك يعتبر واحد من المواقع العربية التي تضم الموضوعات المتنوعة والمختلفة، وقد أُنشيء هذا الموقع في نوفمبر 2022م، ليدخل بهذا التاريخ إلى عالم كتابة المحتوى العربي والذي يضم أكثر من 30 قسم، وكل قسم يضم موضوعات مختلفة.

الجدير بالذكر أن هذا الموقع يقدم للزائر العربي مجموعة من المعلومات المستهدفة للعرب مثل الجولات والمعلومات الدقيقة علاوة على الصور والأقوال وخدمات شروحات التعليم، ويُمكن الاستفادة من هذا الموقع مع مجموعة كبيرة من عمليات البحث اليومية عالية الجودة وغيرها من المجالات المتنوعة الأخرى مثل الرياضة والفنون المتنوعة.

تم إطلاق هذا الموقع من أجل معالجة الكثير من القضايا المختلفة في العالم العربي والتي من أهمها الزواج والعلاقات الأسرية بالإضافة إلى حلول مشكلات الشعر للمرأة العربية والكثير من القضايا التي يكون هدفها هو تعزيز الشباب بشكل عام.

أقسام موقع منصتك

يضم موقع منصتك مجموعة كبيرة من الأقسام التي تعرض الموضوعات المختلفة، حيث كل قسم يضم فئة معينة من الموضوعات، وتأتي تلك الأقسام على النحو التالي:

تفسير الاحلام يقدم تفسير الاحلام لجميع المفسرين.

دعاء" ادعية اسلامية لتفيد جميع المسلمين.

منصتك السعودية: هو القسم التي توفر كل ما يتعلق بالأحداث والخدمات والموضوعات التي تتعلق بالمجتمع السعودي.

منصتك الإماراتية: هو القسم الذي يضم باقة منوعة من كافة ما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة وهذا بما يفيد المواطن الإماراتي ويجعله قادر على التعرف إلى كل ما هو جديد في الدولة.

منصتك الكويتية: هي تلك المنصة التي تشمل على الموضوعات المتنوعة التي تخص دولة الكويت بما تضمه من خدمات كويتية وموضوعات متنوعة.

منصتك المصرية: هي قسم داخل موقع منصتك يحتوي على كل ما يخص جمهورية مصر العربية من خدمات وأخبار مجتمع وموضوعات أخرى كثيرة ومتنوعة.

موقع القمة

هو موقع من مواقع كتابة المحتوى الكبيرة الذي أنشئ في مايو 2022 وتمكن في فترة قصيرة من أن يصبح واحد من أفضل المواقع الرائدة في مجال تقديم المحتوى العربي الذي يفيد كل العرب، وذلك لما يوفره من موضوعات تفيد مستخدمي الإنترنت على مستوى الوطن العربي.

هذا الموقع يتسم بالمحافظة على خصوصية المستخدمين بصورة كبيرة، كما أنه يلتزم بحماية كافة حقوق الملكية الفكرية لكافة المنظمات والمواقع الأخرى على الإنترنت، ومن هنا نوضح أن لكل زائر في هذا الموقع حق الملكية الفكرية.

أقسام موقع القمة

يضم موقع القمة باقة كبيرة من الأقسام المتميزة التي توفر الموضوعات المتنوعة، ومن أبرز ما يضمه هذا الموقع من أقسام ما يلي:

قسم الإسلاميات: هو ذلك القسم الذي يحتوي على مجموعة متنوعة من الموضوعات الإسلامية التي تتنوع ما بين تفسير أحلام وفتاوى علاوة على الادعية المختلفة سواء لرمضان أو الأدعية بشكل عام.

قسم الأخبار: هو القسم الذي يضم أخبار الفن والاقتصاد ودراسة الجدوى بالإضافة إلى خدمات البنوك المختلفة والمتنوعة.

قسم الأسرة والمجتمع: هو قسم يضم كل ما يتعلق بالحمل والولادة والعناية بالطفل ويعرض المشكلات الزوجية ويوفر حلها كما يعرض كل ما يتعلق بالتنمية البشرية والحمل والولادة ومعاني الأسماء.