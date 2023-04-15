العراق: عازمون على تحرير الاقتصاد من الاعتماد المنفرد على النفط

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم /السبت/ عزم الحكومة على تحرير الاقتصاد من الاعتماد المنفرد على النفط.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني ترأس اجتماعًا خُصص لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المعروضة أمام مجلس النواب.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض أمام مجلس النوّاب العراقي، ومواطن القوة والإسناد في فقراتها، وكذلك البحث في أهمية تصميم قانون الموازنة لأول مرة لتمتد مشاريعها الرئيسة على مدى 3 سنوات، بما سينعكس على سهولة وسرعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية.