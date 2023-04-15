غدًا.. الجنايات تواصل محاكمة 6 متهمين استعرضوا القوة ضد موظف عام

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ،غدا الأحد برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي محاكمة 6 متهمين بتهمة استعراض القوة ضد موظف عام ومقاومة السلطات.

تبين من خلال الأوراق اسماء المتهمين هم: "ر. ح " مالك مكتب لنقل وتوزيع المواد البترولية و" ع .ع " مدير وشريك شركة للاستيراد والتصدير و" ر .ص " ، مالك شركة لتوزيع المواد البترولية و" ر . ح " مالك شركة للتوريدات البترولية و" ر. ي " ،مالك ومدير شركة و" م . ع " مالك معرض لتجارة السيارات

بانهم في يوم 29 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة 15 مايو محافظة القاهرة بأن المتهم الأول حاز بقصد التعاطي جوهر "الحشيش" المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وأضاف امر الاحالة أن المتهمين جميعا استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بهما واستخدمهما ضد المجني عليه " م . ح " بقصد ترويعه وتخويفه بالحاق الأذى به والتأثير في اراداته لارغامه علي الامتناع عن القيام بعمل وتعطيل تنفيذ القوانين والاجراءات القضائية واجبة التنفيذ ومقاومة السلطات مهددين اياه وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد والقاؤ الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسلامته للخطروطمانينته وتعريض سلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية حال كونهم أكثر من شخصين.

وأشار أمر الاحالة أنه وقد وقعت بناءا علي ارتكابها الجنايتين والجنح التالي وصفهم بأنهم ذات الزمان والمكان اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام – لم تتخذ الاجراءات الجنائية ضده – في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي المبلغ النقدي والبالغ قدره سبعون ألف دولار أمريكي والسيارة الرقيمة و ط ط 136 والموضوعين تحت يد جهة عمل النقيب " م . ح " الضابط بادارة تأمين الطرق والمنافذ وكان ذلك عنوة بأن توجهوا رفقة الموظف العام المار بيانه الي مقر الارتكاز الأمني وما ان أتموا جرمهم محل الاتهام السابق حتي تمكن الأخير من التحصل علي المبلغ المالي وتسليمه للمنهم الثالث وجذب مقتاح السيارة وسلمه للمتهم الثاني فتمكنوا من الفرار

كما أشار أمر الاحالة قيام المتهمين وآخر بالقوة والعنف ضد موظف عموميا وهو النقيب " م . ح " الضابط بادراة الطرق والمنافذ وهو القائم علي تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها كما أهانوه بالقول وهددوه بعبارات "أنا هدفنك مكانك "، "أنا هضربك بالنار" ، "أنا مش هسيبك الا لما أقعدك في البيت بالاضافة للقذف والسب في حق المجني عليه مصطفي حلمي.

وأختتم أمر الاحالة المتهمين من الثاني الي السادس اعانوا وآخر المتهم الأول علي الفرار من وجه القضاء وذلك باخفاء أدلة الجريمة "حيازة الحشيش" مع علمهم بذلك.