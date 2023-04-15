الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يضرب لانس بثلاثية في الشوط الأول

تقدم فريق باريس سان جيرمان، في الشوط الأول من مباراته ضد لانس، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي تقام حاليًا بينهما بملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

بدأ البي إس جي اللقاء بحذر بعد استحواذ لانس على الكرة، ولكن بعد طرد ساليس عبدالصمد لاعب فريق الضيوف في الدقيقة 19 بعد تدخله على أشرف حكيمي ظهير الفريق الباريسي، تحولت أحداث المباراة لصالح أصحاب الأرض.

وبعد حالة الطرد، افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 31، قبل أن يضيف فيتينيا الهدف الثاني في الدقيقة 37، فيما أحرزليونيل ميسي ثالث الأهداف في الدقيقة 40.

ويتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 69 نقطة، بفارق 6 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، وكلا الفريقان خاضا 30 مباراة حتى الآن في الموسم الجاري 2022-2023.