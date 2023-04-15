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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

وصول شاهندة عبد الرحيم لحضور قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية

قداس عيد القيامة
قداس عيد القيامة
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وصلت منذ قليل الكاتبة الصحفية شاهندة عبد الرحيم، رئيس تحرير مؤسسة البوابة نيوز، إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية،  لحضور قداس عيد القيامة المجيد.

دقت أجراس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد.
فيما بدأ موكب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي؛ إذ خرج من مقره يتقدمه الأساقفة والقساوسة وصولًا إلى الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة.

يشارك بالحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين، ورجال الدولة، ومندوب عن الأزهر الشريف، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

كما يشارك البابا فى صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد.

الأزهر الشريف البابا تواضروس البوابة نيوز القداس الألهي