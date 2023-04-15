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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس مسجل خطر بتهمة حيازة الحشيش بالزاوية الحمراء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالزاوية الحمراء اليوم السبت، حبس مسجل خطر 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم ، كما طالبت بصحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
كانت تمكنت الاجهزة الامنية بقسم شرطة الزاوية الحمراء من  ضبط  أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء حال استقلاله سيارة "مستأجرة"، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– هاتف محمول)  وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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