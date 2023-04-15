وصول نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة لحضور قداس عيد القيامة

وصل الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين الى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويرافقه أعضاء مجلس النقابة وعلى رأسهم الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم وهشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ لحضور قداس عيد القيامة المجيد.

وبدأ منذ قليل، قداس عيد القيامة المجيد، من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني صلوات القداس الإلهي.

ويشارك البابا تواضروس في صلوات القداس، عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، حيث يقود المعلم إبراهيم عياد كبير المرتلين، ومرتل الكاتدرائية وكبير شمامسة الكاتدرائية، اليوم تمثيلية القيامة أمام البابا تواضروس الثاني، وذلك خلال ترأسهم قداس عيد القيامة المجيد.