هالاند يعادل إنجاز محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

عادل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، إنجاز النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل هالاند إلى هدفه رقم 32 في البريميرليج، بهدفيه في شباك ليستر سيتي، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، بين السيتي وليستر على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان محمد صلاح يحتل المركز الثالث ضمن قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بمشاركة 20 فريقًا في البريميرليج.

ونجح الهداف النرويجي في معادلة رقم صلاح بوصوله إلى 32 هدفًا خلال الموسم الجاري 2022-2023، وهو نفس رقم الفرعون في موسم 2017-2018، وذلك وفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات.

واحتاج هالاند إلى 28 مباراة ليصل إلى 32 هدف في الدوري الإنجليزي، مقابل 36 لقاء خاضهم محمد صلاح ليصل إلى هذا الرقم من الأهداف.

ويتبقى 8 مباريات لفريق مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي بالدوري الأقوى في العالم، ما يتيح الفرصة لصاحب الـ22 عامًا إلى تحطيم رقم الثنائي آلان شيرر وأندي كول، اللذان أحرزا 34 هدفًا، كأكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد في الدوري الإنجليزي بنظامه القديم (بمشاركة 22 فريقًا).

وسجل هالاند 47 هدفًا وصنع 6 آخرين في 40 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم بجميع البطولات حتى الآن.