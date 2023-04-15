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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

موسكو: نحن على اتصال مع رعايانا في السودان

السفارة الروسية في
السفارة الروسية في السودان
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أعلنت السفارة الروسية في السودان أنها على اتصال مع رعاياها الروس، وتعمل على تثبيت نداءات مواطنيها بشأن كيفية التصرف في حال انزلقت الأوضاع تجاه الأسوأ، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وصرح بذلك جيورجي أمبارتسوميان القنصل الروسي بالسودان، اليوم السبت.

وتابع القنصل الروسي بالسودان: "كانت هناك نداءات توضيحية من المواطنين الروس بشأن كيفية التصرف في حال تفاقمت الأوضاع. ونحن على اتصال بكل الروس، الروس هادئون."

ولفت أمبارتسوميان إلي أنه في محيط السفارة الروسية هناك لم تقع أي اشتباكات.

وأضاف: "السفارة حاليا في وضع أمني مشدد".

وصباح اليوم السبت، نشبت مواجهات في الخرطوم، بين القوات المسلحة التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

السفارة الروسية في السودان على اتصال مع رعاياها الروس