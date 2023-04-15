ads
السبت 15 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش السوداني: الوضع مستقر ولا مفاوضات قبل حل قوات الدعم السريع

الجيش السوداني
الجيش السوداني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رفضت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، إمكانية عقد مفاوضات أو حوار مع قوات الدعم السريع، قبل "تفتيت وحل هذه القوات"، مطالبة منسوبيها الذين يعملون في قوات الدعم السريع بالعودة إلى مواقعهم بصفوف الجيش.

وأكدت القوات المسلحة السودانية عبر حسابها على "فيسبوك": "لا تفاوض ولاحوار قبل حل وتفتيت ميليشيا حميدتي المتمردة".

وتابعت في بيان لاحق، أن القيادة العامة للقوات المسلحة تهيب بكل ضباط وضباط الصف والجنود التابعين من عناصر القوات المسلحة الذين يعملون حاليا في قوات الدعم السريع، إلى جانب الأخوة من الذين تم تنسيبهم بموجب الترتيبات الأمنية وعناصر قوات حرس الحدود وهيئة العمليات بالتبليغ فورا إلى أقرب وحدات للقوات المسلحة بكافة مدن ومناطق السودان.

وصباح اليوم السبت، نشبت مواجهات في الخرطوم، بين القوات المسلحة التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

القوات المسلحة السودانية مفاوضات قوات الدعم السريع العودة بصفوف الجيش