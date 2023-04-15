مستشفى بلبيس يستقبل 4 مصابين في انفجار أسطوانة بوتاجاز

استقبل مستشفى بلبيس-المركزي اليوم 4 أشخاص مصابين بحروق من الدرجات الثلاث في أنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية بني عليم التابعة لمركز بلبيس.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل في قرية بني عليم التابعة لمركز بلبيس مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بحروق من الدرجات الثلاث في أنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي وتقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم لهم ومغادرة 33 منهم المستشفى عقب تحسن حالتهم.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.