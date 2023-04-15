البطريرك إبراهيم إسحق: "أمّنا العذراء شاهدة أمينة لقيامة المسيح"



قال البطريرك ابراهيم اسحق بطريرك الكنيسه الكاثوليكيه اليوم في كلمته اثناء الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد نرفع صلاتنا هذا المساء متحدين مع قداسة البابا فرنسيس، وسائر البطاركة والأساقفة وكل المؤمنين في مصر وكل بلاد العالم،

واضاف قائلا شاكرين الله من أجل كل إنسان يجاهد ليعيش في النور ويكون سببًا في استنارة الآخرين، في عائلاتنا وفي مجتمعنا وفي العالم أجمع.



وتابع البطريرك : نصلّي ونشكر من أجل كل إنسان يسير بضمير حيّ لرفعة الإنسان وارتقائه في كل مكان، بالرغم ممّا يعانيه من صراع وعقبات وما يدفعه من ثمن غالٍ ليعيش في النور ويسلك بضمير حيّ.

ووجه تهنئة قلبية خالصة لإخوتنا في الوطن، في شهر رمضان، شهر الصوم، طالبين لهم من الله مواصلة صومًا مقبولًا وقريبًا عيد فطر سعيد على الجميع.

واستطرد البطريرك نصلّي من أجل وطننا الحبيب مصر، من أجل سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتّاح السيسي وكل المعاونين له في خدمة الوطن بأمانة وإخلاص، من أجل كرامة وسعادة كل المصريّين.

نلتمس شفاعة أمّنا العذراء مريم، الشاهدة الأمينة لقيامة المسيح لكي يسكب الله رحمته ونعمته على كلّ البشرية ويمنح العالم نوره، فننشر كلّ ما ينير الإنسان ويقدّسه كلّ إنسان وكلّ الإنسان.