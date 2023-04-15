الأمم المتحدة تدين القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان

أدان فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، المواجهات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، وناشد الأطراف إلى الوقف الفوري للقتال.

وقال المكتب الصحفي للأمم المتحدة في بيان: "فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان (UNITAMS) ، تدين بشدة المواجهات العسكرية في السودان".

وأشار البيان إلى أن بيرتس اتصل بالطرفان ودعا للوقف الفوري للقتال لضمان سلامة الشعب السوداني، وتجنيب البلاد الانجرار تجاه المزيد من العنف.

وصباح اليوم السبت، نشبت مواجهات في الخرطوم، بين القوات المسلحة التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.