أوقاف القليوبية تخصص 1643 مسجدًا لصلاة العيد

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية، الانتهاء من أعمال حصر المساجد التي سيتم إقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بها على نطاق المحافظة، موضحة أنه بلغ إجمالي عدد المساجد التي تشهد صلاة العيد بالقليوبية 1643 مسجدا بقرى ومدن المحافظة.

وأوضح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن الشعائر ستبدأ بتكبيرات العيد ثم أداء الصلاة وفق التوقيت المحلي، ليكون بعد شروق الشمس بثلث ساعة أي في تمام الساعة 05:47 بالتوقيت المحلي للعاصمة بنها.

وفي وقت سابق أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، انطلاق حملات نظافة المساجد بالمحافظة، بإشراف مباشر من قيادات الدعوة وأئمة المساجد استعدادًا للعشر الأواخر من الشهر الفضيل، وذلك تحت شعار "كلنا في خدمة بيوت الله".

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تتضمن الحملة نظافة المساجد وتهيئتها لإقامة سنة الاعتكاف وصلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، خاصة الأماكن التي يتم إعدادها لاستقبال المعتكفين.

وكشفت أوقاف القليوبية، عن المساجد المسموح بها الاعتكاف في القليوبية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث يصل عددها 376 مسجدا، موزعة على جميع مراكز وقرى المحافظة، حيث أصدرت المديرية الضوابط والإرشادات الخاصة بالاعتكاف داخل المساجد هذا العام.

أسماء المساجد

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