برلماني يطالب بأفكار خارج الصندوق لتعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة

أكد النائب كريم السادات عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على أهمية الحصر الدقيق للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفة، والتوصل إلى سبل استغلالها على الوجه الأمثل، منوها بأنها تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة استغلالها والاستفادة منها.

وتابع السادات في بيان صادر عنه، أنه يوجد عدد كبير من الأراضي غير المستغلة بعواصم المحافظات المختلفة، خاصة بمحافظة الجيزة والقاهرة وهو ما يتطلب أن يكون هناك أفكار خارج الصندوق تمكننا من الاستفادة منها عبر إقامة مشروعات ذات نفع عام أو استغلالها في أنشطة استثمارية، وذلك حسب طبيعة الأراضي وأماكن تواجدها.

وأكمل نائب حزب مستقبل وطن، أن حصر الأراضي غير المستغلة واستغلالها في مشروعات قومية، يساهم في إنعاش الاقتصاد القومي موضحا أن الدولة المصرية لديها وفرة في الأيدي العاملة الماهرة التي تساهم في دفع أي مشروع للأمام.

ولفت النائب كريم السادات النظر إلى توجه الدولة المصرية بشأن تعظيم المنتج المحلي وفتح أسواق خارجية، وهو ما يتطلب تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة بأقصى صورة ممكنة، وإقامة مناطق صناعية بها، بعد اجراء الدراسات اللازمة بشأنها.