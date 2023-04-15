مدرب الأهلي: أتمنى وجودي في جهاز منتخب مصر

أبدى أسامة ذكي المدير الفني لفريق النادي الأهلي مواليد 2007 سعادته البالغة بالتتويج ببطولة الجمهورية للشباب للموسم الثاني على التوالي بعدما نجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفرقين، على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن الجولة ٣٤ والأخيرة من الموسم.

وقال أسامة ذكي المدير الفني لفريق الأهلي مواليد ٢٠٠٧ المتوج بدوري الجمهورية إن الفريق يمتلك لاعبين موهوبين ومميزين سيصبحون نواة ومستقبل النادي الأهلي ومنتخب مصر أبرزهم محمد عبد الفتاح "تاحا" وأحمد الشيخ ومصطفى بهجت ومحمد رأفت وإياد مدحت وزياد وائل ومحمد عاطف ومازن هاني وحازم عاشور.

وأهدى أسامة ذكي المدير الفني لفريق الأهلي البطولة للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين والمدير الفني للقطاع التشيكي مايكل بروكيتش موجها لهم الشكر على دعمهم للفريق والقطاع طوال الموسم.

وتوج فريق الأهلي بدوري الجمهورية في ختام الجولة الأخيرة أمام المقاولون العرب حيث افتتح ذئاب الجبل التسجيل، ونجح الأهلي في التعادل عن طريق محمد عبد الفتاح «تاحا»، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين ١ - ١، وبعد دقائق من بداية الشوط الثاني نجح مصطفى بهجت في تسجيل الهدف الثاني للأهلي، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٢ - ١، وتتويجه بلقب البطولة.

وعن عدم ترشحه لمنصب المدير الفني لمنتخب مصر مواليد ٢٠٠٧ بعد حصوله على البطولة للموسم الثاني على التوالي قال أسامة ذكي المدير الفني لفريق النادي الأهلي أحترم جدا وجهة نظر مسؤلي الإتحاد المصري لكرة القدم وأختياراتهم للمدير الفني وأعلم جيدا ان كل المرشحين لتولي تدريب المنتخب أسماء ونجوم كبار وأتمنى وجودي كمدرب عام في منتخب مصر ٢٠٠٧ نظرا لدرايتي الكاملة بكل لاعبي الأندية في هذه المرحلة وبالطبع شرف كبير لأي مدرب التواجد في جهاز منتخب مصر.

نتائج الأهلي في دوري الجمهورية مواليد ٢٠٠٧

ورفع فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٧ رصيده إلى ٨٣ نقطة، جمعها من الفوز في ٢٦ مباراة والتعادل في ٥ مباريات والخسارة في ٣ مباريات، حيث خسر أمام سموحة صفر - ٢، وتعادل مع فاركو ١ - ١، وفاز على الاتحاد ٣ - ١، وعلى الزمالك ٢ - ١، وعلى غزل المحلة ٢ - صفر، وعلى فيوتشر ٢ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، وتعادل مع إنبي ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، وعلى دجلة ٣ - ١، وخسر أمام زد صفر - ١، وفاز على الداخلية ٤ - صفر، وعلى طلائع الجيش ١ - صفر، وعلى بيراميدز ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي بنفس النتيجة، وعلى أسوان ٣ - ٢، وعلى سموحة ٢ - ١، وتعادل مع فاركو سلبيًّا، وفاز على الاتحاد ٤ - ١، وعلى المقاولون العرب ٣ - ١، وعلى الزمالك ٢ - ١، وعلى غزل المحلة ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٥ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، وتعادل مع إنبي ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ٣ - ٢، وعلى دجلة ٢ - صفر، وتعادل مع زد ٢ - ٢، وخسر أمام الداخلية ١ - ٣، وفاز على الطلائع ١ - صفر، وعلى بيراميدز ٣ - ٢، وعلى الإسماعيلي ٤ - صفر، وعلى أسوان ٣ - صفر، وعلى المقاولون ٢ - ١، مسجلًا ٧٥ هدفًا، مقابل ٣٣ هدفًا في مرماه.

جهاز الأهلي ٢٠٠٧ بقيادة المدير الفني أسامة ذكي

جهاز الأهلي 2007 ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٧ بالأهلي أسامة زكي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدربًا لحراس المرمى، وصابر سنادة إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وناجح أبو زهرة إخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي.