سيرو مادالونى يكتب: الرياح تتغير.. المد يتحول نحو أحزاب اليمين المحافظة فى جميع أنحاء أوروبا

الأحد 16/أبريل/2023 - 05:59 م

يتغير المد فى أوروبا، ومع إجراء الانتخابات الأوروبية واجتيازها مؤخرًا، لن يكون هناك شيء على حاله. لنبدأ بإيطاليا، حيث أدت الانتخابات السياسية (التشريعية) التى جرت فى سبتمبر 2022، والتى أدت إلى وصول تحالف يمين الوسط إلى رئاسة السلطة الوطنية، والذى فاز بالانتخابات دون صعوبة من خلال هزيمة يسار الوسط بوضوح. والذى ظهر منقسمًا ومثيرًا للجدل وخاليًا من مقترحات المشاريع الملموسة القادرة على تحفيز المترددين - وحتى ناخبيهم - على التصويت لصالحهم.

منذ تولى حكومة يمين الوسط هذه فى أكتوبر 2022، برئاسة جيورجيا ميلوني، تم إجراء انتخابين جديدين فى إيطاليا لانتخاب المجالس الإقليمية، وفى هذه الحالة أيضًا، واصل يمين الوسط الفوز وفى أماكن أخرى من أوروبا، أجريت الانتخابات فى فنلندا وبلغاريا، على وجه الخصوص، فى 2 أبريل 2023 ومن غير المفاجئ أن تحالفات يمين الوسط فازت أيضًا فى الانتخابات فى هذين البلدين.

الانتخابات الأوروبية عام 2024

فى العام المقبل وتحديدًا فى مايو 2024، سنصوت مرة أخرى فى الانتخابات الأوروبية (البرلمان الأوروبي) وتتفق الآراء التى يشاركها جميع مستطلعى الآراء والخبراء الجيوسياسيين فى تحذيرنا من أننا سنشهد تسونامى حقيقى للأحزاب المحافظة فى جميع أنحاء أوروبا وبالتالى سنستعد لتغيير كامل فى البرلمان الأوروبى نفسه، حيث يمثل يمين الوسط فى EPP - (مجموعة حزب الشعب الأوروبي)، يليه S & D - (مجموعة تحالف الاشتراكيين التقدميين والديمقراطيين)، ثم حزب الخضر / EFA (مجموعة الخضر / التحالف الأوروبى الحر)، وكانت دائمًا تتمتع بالأغلبية منذ سنوات.



ومع ذلك، ما الذى يحدث فى أوروبا ولماذا هذه الأحزاب التى حكمت تاريخيًا الدول الأوروبية الرئيسية فى أزمة عميقة الآن؟ الإجابة معقدة وتستحق تحليلًا أعمق بكثير مما يمكن تغطيته فى مقال قصير، ولكن يمكن القول إن الأطراف التى حكمت أوروبا فى العقود الأخيرة قد حولت فى بعض الأحيان التركيز على الحقوق البيئية أو المجتمعية من خلال إهمال القضايا التقليدية، مثل الدفاع عن الوظائف، والسلامة فى المدن الكبرى، والمشاكل الاقتصادية للطبقات العاملة الأقل حماية اجتماعية، مثل العاملين لحسابهم الخاص والعاملين فى قطاع الخدمات، الذين عانوا بشدة من أزمة الوباء التى أعاقت أوروبا بأسرها.. كما تؤثر تلك المشاكل الاقتصادية أيضًا على العاملين الذين يتمتعون بمظلة حماية اجتماعية مثل موظفى الخدمة المدنية وموظفى الشركات الكبيرة.. مع كل ذلك، لا شك أن هذه الأزمة استنزفت دماء وعرق جميع العمال الذين لم يستفيدوا من هذه الحماية.

تجمعات الاحتجاج

هذه بالتأكيد بعض الأسباب الرئيسية التى دفعت الطبقات الاجتماعية الأكثر تعرضًا للأزمة إلى توجيه نظرها نحو هذه الأحزاب "الشعبوية" فى بعض الأحيان والتى غالبًا ما تتعارض بشدة مع الإدارة السياسية الحالية فى أوروبا. ولا شك أن الحديث عن مشاكل الدفاع عن الحريات الجنسية والمساواة بين الجنسين أو غير ذلك من طلبات أعضاء حركة الوكيزم"wokist" هو بالتأكيد سؤال "حضارى"، لكنه ليس أولوية على الإطلاق لكل هؤلاء الأشخاص المهملين الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم فى ظل تدنى الأجور والزيادة المتسارعة فى تكلفة المعيشة على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية؛ دون أن ننسى كل أولئك الذين يخشون فقدان وظائفهم، وهى نتيجة مباشرة للخيارات "الخضراء" التى اتخذها البرلمان الأوروبي.

وبالتالى، ستشهد انتخابات البرلمان الأوروبى المقبل - لأول مرة بدون بريطانيا العظمى، التى غادرت الاتحاد فى هذه الأثناء - ممثلين منتخبين جدد وأفكارًا جديدة موجودة فى نصف الدائرة والتى يمكن أن تؤدى إلى تغييرات مهمة، أيضًا بالنسبة للخيارات التى وافق عليها البرلمان الحالى ويجرى بالفعل تنفيذها. هل سيعيد البرلمان الأوروبى الحالى، على سبيل المثال، النظر فى القرارات التى اتخذها البرلمان السابق بشأن الحياد المناخى الذى سيتم تحقيقه بحلول عام 2050؟ ماذا ستكون قرارات البرلمان الجديد بشأن الوقود الحيوى والوقود الصناعى والتى ستجعل من الممكن إطالة عمر محركات الاحتراق الداخلى؟ ماذا سيكون موقف البرلمان الجديد من الهجرة غير الشرعية وطالبى اللجوء وخطط إعادة توزيع المهاجرين؟

هناك الكثير من الأسئلة المشروعة التى يجب طرحها لأننا نعلم أن العديد من الأحزاب المحافظة التى يحتمل أن تكون ضمن الأغلبية فى البرلمان المقبل أعربت منذ فترة طويلة عن شكوكها وتحفظاتها بشأن القرارات الحالية التى اقترحتها المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبى والتى حظيت بدعم الاتحاد الأوروبى من خلال برلمانها. وبالتالى فإن احتمالية أن تكون التغييرات متوقعة بالطبع هى احتمالية حقيقية وفى بعض النواحى تم الإعلان عنها بالفعل من قبل الأحزاب السياسية التى على وشك الحصول على الأغلبية فى البرلمان الأوروبى. ماذا ستكون الآثار المترتبة على هذه التغييرات الافتراضية بالطبع؟ لا يزال من المبكر معرفة ذلك، ولكن بالتأكيد لن يكون هناك أى وضع مثل ما نحن عليه.



معلومات عن الكاتب:

سيرو مادلونى.. مسؤول سابق فى المجلس الأوروبى، يعمل حاليًا مستشارًا مستقلًا لعدة جهات أوروبية.. يدق الأجراس، محذرًا من صعود اليمين فى أوروبا، ويتوقع أن يعم القارة "تسونامى حقيقى" مع انتخابات البرلمان الأوروبى فى العام المقبل.



