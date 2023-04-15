ads
السبت 15 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليمن يشيد بجهود السعودية لإحياء مسار السلام

اليمن
اليمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشادت وزارة الخارجية وشئون المغتربين اليمنية اليوم السبت بجهود السعودية المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية وإحياء مسار السلام في اليمن امتدادًا لمبادرتها المعلنة في مارس 2021، مجددة باسم الحكومة اليمنية تأكيدها على دعم جهود الأشقاء في المملكة، وكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الانقلاب وإيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والمستدام.

ورحبت الجمهورية اليمنية وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بالبيان الصادر عن الأشقاء في المملكة العربية السعودية المتعلق بزيارة فريقها إلى صنعاء برئاسة السفير محمد آل جابر.

اليمن السعودية مسار السلام