اليمن يشيد بجهود السعودية لإحياء مسار السلام

أشادت وزارة الخارجية وشئون المغتربين اليمنية اليوم السبت بجهود السعودية المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية وإحياء مسار السلام في اليمن امتدادًا لمبادرتها المعلنة في مارس 2021، مجددة باسم الحكومة اليمنية تأكيدها على دعم جهود الأشقاء في المملكة، وكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الانقلاب وإيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والمستدام.

ورحبت الجمهورية اليمنية وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بالبيان الصادر عن الأشقاء في المملكة العربية السعودية المتعلق بزيارة فريقها إلى صنعاء برئاسة السفير محمد آل جابر.