الدوري الإيطالي.. نابولي يتعثر أمام هيلاس فيرونا في ليلة عودة أوسيمين

تعثر فريق نابولي، مساء اليوم السبت، بالتعادل السلبي أمام هيلاس فيرونا، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وضل نابولي طريق الانتصارات للمباراة الثانية على التوالي بجميع المسابقات، بعدما خسر من ميلان بهدف للا شئ في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسعى فريق الجنوب إلى هز شباك منافس اليوم، ولكن لم تفلح محاولات لاعبيه في تحقيق الثلاث نقاط.

وشهدت المباراة، عودة المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين هداف الدوري الإيطالي ونابولي، حيث تواجد على مقاعد البدلاء، وشارك كبديل في الدقيقة 73 بدلًا من جياكومو راسبادوري، ما يمثل دفعة قوية للمدرب لوتشيانو سباليتي قبل المواجهة الحاسمة أمام ميلان في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذا التعادل، رفع نابولي رصيده إلى 75 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، متفوقًا على لاتسيو صاحب المركز الثاني وفي رصيده 61 نقطة، فيما احتل هيلاس فيرونا المركز الثامن عشر وفي جعبته 23 نقطة.