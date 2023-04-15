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السبت 15 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. تغليب لغة الحوار.. دعوات محلية ودولية لوقف القتال فى السودان واللجوء إلى الهدوء

العدد
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 16 أبريل 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

تغليب لغة الحوار.. دعوات محلية ودولية لوقف القتال فى السودان واللجوء إلى الهدوء

روايتان متضاربتان عن بدء العنف.. وتعليق الرحلات الجوية إلى مطار الخرطوم

.. ومصر تطالب الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس

أعياد المصريين.. الحدائق تزدهر بالخضرة لاستقبال المواطنين

الإرهاب فى أفريقيا.. انخفاض فى العمليات وارتفاع عدد الضحايا

الرئيس يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية وتطبيق أعلى المعايير فى مشروعات الهيئة الهندسية

السيسي: العمل الدؤوب يهدف لتأسيس واقع مصرى جديد يمتاز بارتفاع جودة الحياة

استمرار معارض الحكومة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

عمل وحشى.. انفجار يقطع خطاب رئيس وزراء اليابان وإجلاؤه بحماية الشرطة

تحذير ألمانى.. «بربوك» تدعو الصين لعدم استخدام العنف والضغط على روسيا

السودان القتال البوابة السيسي الارهاب