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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الفرنسي.. ميسي ومبابي يقودان هجوم باريس سان جيرمان أمام لانس

ميسي ومبابي
ميسي ومبابي
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أعلن كريستوف جالتيير، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لانس، في المباراة التي تقام بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

ويستقبل باريس سان جيرمان، اليوم السبت، نظيره لانس، بملعبه حديقة الأمراء، في اللقاء الذي ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود النجم الأرجنيتني ليونيل ميسي هجوم البي إس جي، رفقة كيليان مبابي، كما عاد المغربي أشرف حكيمي للتشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة لانس

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان، كالتالي.

حراسة المرمى: دوناروما 

خط الدفاع: أشرف حكيمي - سيرجيو راموس - ماركينيوس - نونو مينديش

خط الوسط: دانيلو - فابيان رويز - فيتينيا - كارلوس سولير

وفي الهجوم: ميسي - مبابي.

ويتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 69 نقطة، بفارق 6 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، وكلا الفريقان خاضا 30 مباراة حتى الآن في الموسم الجاري 2022-2023.

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