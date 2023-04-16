موسم عيد الفطر 2023.. مؤجلات ووجوه شابة وكوميديا

- «يوم 13» و«مستر إيكس» و«ليلة العيد».. أفلام جاهزة للعرض

- محمد رمضان يعود بـ«هارلي» والسقا يقدم «السرب».. وشيكو بطلًا لأول مرة

- هيفاء تظهر في «رمسيس باريس » و«5 جولات» يعتمد على الوجوه الشابة

يستعد عدد كبير من النجوم لعرض أفلامهم في عيد الفطر المقبل، ويضم هذا الموسم "توليفة" مختلفة عن أغلب المواسم الماضية، حيث يشهد هذا الموسم عدد من الفنانين الذين يخوضون البطولة المطلقة لأول مرة في تاريخهم السينمائي، كما يشهد أيضاَ عرض أفلام انتهى تصويرها منذ سنوات، كما أن هذا الموسم يعتمد علي الوجوه الجديدة والشباب أكثر من النجوم بشكل عام.

وبالحديث عن الأفلام التي تم الإنتهاء منها منذ سنوات وتقرر عرضها، يأتي فيلم "يوم 13" والذي تم الانتهاء من تصويره منذ ما يقرب من عامين، وتدور أحداثه في إطار من الرعب، حيث يعود عز الدين من الخارج بعد غياب سنوات طويلة، باحثا عن أهله، ومع إقامته في قصر عائلته، يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر، الفيلم من بطولة أحمد داوود، دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، نسرين أمين، محمود حافظ، فيدرا، نهى عابدين، نهال عنبر، ومن إخراج وتأليف وائل عبدالله.

مستر إكس

علي الرغم من انتهاء تصويره منذ شهر سبتمبر الماضي، إلا أنه تحدد عرض "مستر إكس" خلال موسم عيد الفطر المقبل، الفيلم من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف، منهم أكرم حسني، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبري فواز، عمرو يوسف وآخرون، والعمل قصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبدالوهاب.، وتم تصوير معظم مشاهد الفيلم في قبرص، ويجسد الفنان أحمد فهمي، خلال أحداث الفيلم دور مستر إكس، رئيس إحدى العصابات.

ليلة العيد

ومن ضمن الأفلام التي انتهي تصويرها منذ فترة ايضاً، يأتي فيلم "ليلة العيد"، حيث انتهي تصويره منذ أكثر من عامين، وكان من المقرر عرضه خلال عيد الفطر الماضي، ولكنه واجه سلسله من التأجيلات المتكررة، ولكن قرر القائمون علي الفيلم موعد أخير وهو موسم عيد الفطر 2023، ويتناول العمل أنواع العنف والقهر الذي تتعرض له المرأة في المجتمع، وتدور أحداثه في يوم واحد، بين الوقفة وأول يوم العيد، ويضم عدد من الحكايات المتصلة، ويشارك في بطولة الفيلم كل من يسرا، عبير صبري، سيد رجب، ريهام عبدالغفور، مايان السيد، محمود حافظ، يسرا اللوزي، سميحة أيوب التي تجسد شخصية الراوي، هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، والعمل من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

هارلي

وبعد الانتهاء من تصوير مسلسله "جعفر العمدة"، تفرغ الفنان محمد رمضان لتصوير فيلمه الجديد "هارلي"، وذلك علي الرغم من انه كان يقوم بتصوير العملين سوياً في نفس التوقيت، حيث بدأ في تصوير أولي مشاهد الفيلم يوم 24 من فبراير الماضي، وذلك للحاق عرض الفيلم خلال موسم عيد الفطر المقبل، فيلم "هارلي- أسطورة الأسفلت" من بطولة محمد رمضان، محمود حميدة، مي عمر، حسني شتا، إسماعيل فرغلي، أحمد داش، مي كساب، ومن تأليف محمد سامي، محمد سمير مبروك، هند عبدالله، ومن إخراج محمد سمير.

رمسيس باريس

ومن النجوم الذين يخوضون الموسم أيضاً، تأتي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بفيلم “رمسيس باريس”، للمخرج أحمد خالد موسى، وكانت قد صورت هيفاء جزءا من مشاهدها في العاصمة الفرنسة باريس، وتؤدي هيفاء وهبي شخصية فتاة شعبية بسيطة تدعي "حنين" تجد نفسها تتواجد في أوروبا، ولا تستطيع استيعاب تلك الصدمة، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صندوق يضم أداة سحرية تستطيع نقل الشخص الذي يستخدمها من مصر إلى فرنسا، وتنقلب الأمور رأسًا على عقب عندما يتم العثور على الصندوق من قبل مجموعة من الأشخاص ليجدوا أنفسهم في العاصمة الفرنسية، دون أن يفهموا ما حدث معهم، ويحاولون العودة مرة أخرى، ويشارك في بطولة فيلم "رمسيس باريس" مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم مصطفى خاطر، حمدي المرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، أوس أوس ومحمد سلام، وهو من تأليف كريم حسن بشير.

شيكو بطلا

وعلى رأس قائمة الأفلام الكوميدية، وبالحديث أيضاً عن الفنانين الذين يخوضون البطولة المطلقة لأول مرة، يأتي فيلم "ابن الحاج أحمد" حيث يخوض شيكو البطولة لأول مرة وتحديداً بعيداَ عن هشام ماجد بعد الإنفصال عن أحمد فهمي منذ عدة سنوات، ويشاركه بطولة الفيلم كل من سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبوالسعود وإخراج معتز التونى، وبجانب أن هذا الفيلم يسجل البطولة المطلقة الأولى لشيكو في السينما بمفرده، فهو يعود به إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "قلب أمه" عام 2018.

٥ جولات

ويعتمد فيلم "5 جولات" علي الوجوه الشابة بشكل كبير، حيث يسجل البطولة السينمائية الأولي للفنان الشاب اَدم الشرقاوي، إضافة الي الوجوه الشابة داليا شوقي، نور النبوي، كما يشاركهم البطولة كل من ماجد المصري وعايدة الأيوبي، ومصطفي درويش، والفيلم يدور حول مصارع يهوي لعبة القتال المختلط، الفيلم من إﺧﺮاﺝ مازن أشرف، ومن تأليف محمد عبدالمعطي.

بعد الشر

ويأتي أيضاً فيلم "بعد الشر" من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر وشيرين وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

السرب

وبعيداَ عن الكوميديا يخوض الفنان أحمد السقا الموسم بفيلم "السرب"، ويجسد الفيلم قصة حقيققة وهي الضربة الجوية التي استهدفها الجيش المصري داخل الأراضي الليبية للانتقام من داعش نتيجة استشهاد المصريين العاملين داخل الأراضي الليبية، يأتي الفيلم تجسيدًا لمقولة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته الطارئة ردًا على استشهاد 21 مصريا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بأنه حان الوقت للتعامل مع الإرهاب بدون أي ازدواجية في المعايير، مشيرا إلى أن مصر تمتلك حق الرد من داعش، فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا وآسر ياسين وكريم فهمي وأحمد حاتم وشريف منير وهند صبري وقصي خولي ومنى زكي ودياب ومحمود عبدالمغني ومن تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.