إعدام 367 كيلو ياميش غير صالح للاستهلاك بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية فى تصريحات له اليوم السبت أن إدارة مراقبة الأغذية قامت بتكثيف حملاتها على محلات بيع ياميش رمضان حيث تم المرور علي 60 منشاة لبيع الياميش تبين ان منها 9 دون ترخيص و3منشآت بها خطر داهم يستوجب الغلق الفوري وعلي الفور تم اخطار الجهات المعنية لاتمام الغلق.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف حملات مراقبة الأغذية لشهر رمضان المبارك لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين .

ولفت مكين إلى أنه تم إعدام 367 كيلو ياميش رمضان ونحو 111 لتر عصائر لانتهاء الصلاحية وتغير في الخواص وجرى تحرير 47 محضراً منها محضراً 15 بالقرار 96 لنقص الاشتراطات و 32 أخرى بالقرار 97 لعدم حمل شهادات صحية تثبت الخلو من الأمراض المعدية .

وأشار وكيل وزارة الصحه إلى استمرار الحملات وسحب عينات من المنتجات المشتبه في عدم صلاحيتها وتحليلها بالمعامل لضمان صلاحيتها من عدمه حفاظاً على صحة المواطنين بالمحافظة.