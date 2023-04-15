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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إعدام 367 كيلو ياميش غير صالح للاستهلاك بالدقهلية

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية فى تصريحات له اليوم السبت أن إدارة مراقبة الأغذية قامت بتكثيف حملاتها على  محلات بيع ياميش رمضان حيث تم المرور علي 60 منشاة لبيع الياميش تبين ان منها 9 دون ترخيص و3منشآت بها خطر داهم يستوجب الغلق الفوري وعلي الفور تم اخطار الجهات المعنية لاتمام الغلق.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف حملات مراقبة الأغذية لشهر رمضان المبارك  لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين .

ولفت مكين إلى أنه تم إعدام  367  كيلو ياميش رمضان  ونحو 111 لتر عصائر لانتهاء الصلاحية وتغير في الخواص وجرى تحرير 47 محضراً منها  محضراً  15 بالقرار 96 لنقص الاشتراطات و 32  أخرى   بالقرار 97 لعدم حمل شهادات صحية تثبت الخلو من الأمراض المعدية .

وأشار وكيل وزارة الصحه إلى استمرار الحملات وسحب عينات من المنتجات المشتبه في عدم صلاحيتها وتحليلها بالمعامل لضمان صلاحيتها من عدمه حفاظاً على صحة المواطنين بالمحافظة.

إدارة مراقبة الاغذية الدقهلية صحة المواطنين شهر رمضان المبارك محافظة الدقهلية