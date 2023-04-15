السعودية تصدر بيانًا جديدًا بشأن تعرض طائرة لإطلاق النار في مطار الخرطوم

أصدرت الخطوط الجوية السعودية بيان جديد تؤكد فيه تعرض إحدى طائراتها لإطلاق نار في مطار الخرطوم أثناء تجهيزها لرحلة العودة SV458، وعلى متنها طاقم الطائرة والضيوف متجهة إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم السبت.

ولفتت "الخطوط السعودية" في البيان، إلى أن أضرارا لحقت بالطائرة، مشيرة إلى متابعة مركز تنسيق الطوارئ في الخطوط السعودية مع الملاحين وموظفي الخطوط السعودية بالمطار والسفارة السعودية في السودان والجهات الرسمية الأخرى كل التطورات بهذا الشأن.

وتابع البيان: "تم التأكد من وصول جميع أعضاء طاقم الطائرة إلى مقر السفارة بالسودان، فيما تم إعادة الطائرات التي كانت في الجو وتعليق الرحلات من وإلى السودان حفاظا على سلامة الضيوف وطاقم الطائرات.

كما خصصت السعودية أرقاما هاتفية من داخل المملكة ورقما آخر من خارج السعودية لتواصل ذوي الضيوف وطاقم الطائرة وذلك لتوفير كل الدعم.

وقد تعرضت طائرة الخطوط الجوية السعودية من طراز ايرباص (A330) بالرحلة رقم (SV458)، لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى العاصمة السعودية في تمام الساعة (07:30) بالتوقيت العالمي من صباح اليوم السبت.

وعلى الفور، استجاب فريق الطوارئ لدى الخطوط السعودية؛ حيث تم تعليق كافة الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر، كما تعمل فرق العمل جنبا إلى جنب مع جميع السلطات المعنية وعلى رأسها سفارة السعودية في السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الحادث.