الأنبا مارك يترأس قداس عيد القيامة بكاتدرائية العذراء مريم

بدأت صلوات قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية العذراء مريم والملاك رافائيل بدرافي وترأس صلاة القداس الأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمال فرنسا ويشاركه في الصلاة عدد من الآباء الكهنة والخدام ووسط حضور عدد كبير من شعب الإيبارشية.

وخلال القداس استقبل نيافته السفير علاء يوسف السفير المصري لجمهورية مصر العربية حيث القي علي نيافته ولشعب الكنيسة بفرنسا تهنئه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الميلاد المجيد ورافقة العميد محمد طلبه ملحق الدفاع والقنصل تامر توفيق قنصل مصر بالقنصلية المصرية بباريس ووفد من أعضاء البعثة الدبلوماسية كمان حضر الاحتفال عدد من رؤساء وأعضاء الاتحادات و الجمعيات المصريه بفرنسا

تم عرض كلمه تهنئه لقداسه البابا تواضروس الثاني للحاضرين.

كما القي السفير علاء يوسف كلمه تهنئه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأرسل نيافة الانبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا برقية تهنئة لقداسه البابا تواضروس الثاني وأعضاء المجمع المقدس وشعب الكنيسة بفرنسا.

وتمني أن يحفظ الله بلدنا مصر وفرنسا من كل شر وشبه شر ويحل السلام علي العالم كله.