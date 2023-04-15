قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية الموجودة في مطار مروي بأمان

أعلن نزار سيد المسؤول في إعلام قوات الدعم السريع السودانية اليوم السبت، أنهم يحترمون مصر كبلد وشعب، قائلا: «ونحن معهم إخوة أشقاء والموجودين بطرفنا سيتم تسليمهم للقيادة المصرية حالما تهدأ الأوضاع»، وفقا لـ "سكاي نيوز".

وأضاف المسؤول في إعلام قوات الدعم السريع السودانية التي تقع تحت قيادة محمد حمدان دقلو حميدتي، بعد فيديو لضابط مصري على منصاتهم يفيد بوجوده بحوزتهم أن الموقف بالكامل لصغار عسكريين لا يعرفون المسائل وتأثيرها داخليا وخارجيا، ومن هنا جاءت ملابسات الفيديو المنشور الذي أكد صحته.

وأشار نزار سيد المسؤول في إعلام قوات الدعم السريع السودانية إلى أن الفرقة المصرية في «الحفظ والصون»، وهم في أمان الله، وتم وضعهم في مكان أمن حفاظًا على أرواحهم.

في سياق متصل، قال المتحدث العسكري المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:«تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان جارى التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية، وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية.

الوضع في السودان

وأعرب قادة جهود الوساطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن أسفهم أن يعلنوا للشعب السوداني أن الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بدأت منذ الصباح الباكر في أكثر من موقع في البلاد رغم الجهود الحثيثة التي بذلتها لجنة الوساطة لنزع فتيل الأزمة ووعود التهدئة وضبط النفس من الطرفين.

ودعا قادة جهود الوساطة المواطنين السودانيين في كل مواقع الاشتباك البقاء في بيوتهم حفاظًا على أرواحهم الغالية، كما وجه قادة الوساطة الدعوة لقيادات الدول الشقيقة والصديقة للتوسط عاجلًا بين قيادتي القوتين لإنهاء الحرب في أسرع وقت، وأكدت لجنة الوساطة مواصلة جهودها مع الطرفين لإيقاف الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.