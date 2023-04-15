رئيس الوزراء البلجيكي يفتتح معرض «كاريكاتير من مصر» في مدينة كرويشوتيم

السبت 15/أبريل/2023 - 08:04 م

يستضيف مركز الكاريكاتير الأوروبي في مدينة كرويشوتيم البلجيكية معرض الكاريكاتير الأول من نوعه والذي يحمل عنوان "كاريكاتير من مصر"، والذي يشارك به نخبة من أهم فناني الكاريكاتير في مصر، شهد الافتتاح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو.

جاء ذلك بحضور رودي جيسنس رئيس مركز الكاريكاتير الأوروبي، وساسكيا جيسنس مديرة المركز، ولودو روشيت نائب السفير البلجيكي السابق في مصر، والفنان فوزي مرسي مؤسس مدونة إيجبت كارتون، وإبراهيم عبلة مدير متحف الكاريكاتير بالفيوم، ونخبة من أهم فناني الكاريكاتير في بلجيكا والعالم، ولفيف من المهتمين بفن الكاريكاتير.



يتناول المعرض العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة ساخرة مثل تغير المناخ، والسلام، والمرأة، ويضم مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية النادرة، لأهم وأشهر رواد ورسامي فن الكاريكاتير المصري، كما يضم مجموعة من البورتريهات الكاريكاتيرية لمشاهير الفن والثقافة في مصر والعالم، مثل الكاتب المصري العالمي نجيب محفوظ، ولاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، والمهاتما غاندي، وماركيز، وتشارلي شابلن، وغيرهم.



ينظم المعرض مركز الكاريكاتير الأوروبي في بلجيكا ومتحف الكاريكاتير بالفيوم تحت مظلة مركز الفيوم للفنون، ومنصة إيجيبت كرتون، ويشرف عليه الفنان فوزي مرسي مؤسس منصة إيجبت كارتون، وإبراهيم عبلة مدير متحف الكاريكاتير بالفيوم، ويقام ضمن فعاليات افتتاح معرض الكاريكاتير الدولي "يورو كارتوينالي" في نسخته ال24، حيث تم اختيار مصر لتكون ضيف الشرف هذا العام، وهو فرصة مهمة للجمهور البلجيكي لمشاهدة مجموعة فريدة من نوعها لرواد وفرسان فن الكاريكاتير في مصر، وكذلك أعمال الفنانين المعاصرين المتميزين.



يضم المعرض أكثر من 80 عملاً فنيأ ويشارك به نخبة من أهم فناني الكاريكاتير في مصر، وهم حسب الترتيب الأبجدي؛ ألكسندر صاروخان، أحمد طوغان، أحمد حجازي، أحمد جعيصه، أحمد خلاف، أدهم لطفي، أركان الزيدي، ثروت مرتضى، جمعة فرحات، جورج البهجوري، حسن حاكم، حسن فاروق، خالد المرصفي، خضر حسن، خوان سانتيس، ريتا كيفوركيان، زهدي العدوي، سعيد بدوي، سمير عبد الغني، شريف عرفة، عبد العزيز تاج، غادة مصطفى، فاروق موسى، فوزي مرسي، محمد عفت، مروة إبراهيم، مصطفى الشيخ، مصطفى حسين، نورا مكرم، هاني عبد الجواد، هدير يحيى، ياسر جعيصه.



يستمر المعرض حتى 18 يونيو 2023، بمركز الكاريكاتير الأوروبي بمدينة كرويشوتيم البلجيكية.

