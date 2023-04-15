قوات الدعم السريع بالسودان تعلن انضمام المفتش العام وضباط من الجيش لصفوفها

أعلنت قوات الدعم السريع بالسودان، اليوم السبت، إن عناصر من الجيش انضمت إلى قواتها بقيادة المفتش العام ومجموعة من الضباط.

وقالت في بيان لها عبر حسابها علي "تويتر": "تعلن قيادة قوات الدعم السريع عن انضمام عدد من القوات المسلحة الى قوات الدعم السريع بقيادة المفتش العام وكوكبة من الضباط من القوات المسلحة."

وأضافت أنها سيطرت على قيادة اللواء الأول مشاة، مشيرة إلى أنها أحكمت إغلاق كل المنافذ جنوب الخرطوم.

كما تابعت أنها تسلمت مطار الشهيد صبيرة الدولي بولاية غرب دارفور.

وصباح اليوم السبت، نشبت مواجهات في الخرطوم، بين القوات المسلحة التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.