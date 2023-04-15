"أطباء السودان": سقوط ضحايا مدنيين جراء المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم السبت، عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين من المدنيين جار حصرهم جراء المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وناشدت اللجنة في ظل ازدياد الاشتباكات وتحولها إلى الأحياء والمدن والبنايات، في بيان اليوم السبت، المواطنين بالالتزام بالتوجيهات التالية: "تجنب الخروج إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى، وعدم الصعود إلى أسطح المنازل للمشاهدة أو التصوير، وتجنب الأماكن المكشوفة بصورة عامة، والجلوس داخل المنازل في غرف محمية من الجوانب والسقف، والابتعاد عن النوافذ."

كانت نشبت صباح اليوم السبت، مواجهات في الخرطوم، بين القوات المسلحة التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.