الكشف بالمجان على 1322 مواطنًا في قافلة طبية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية النوادرية التابعة لمركز فارسكور خلال يومى الجمعة والسبت، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه خلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٣٢٢مواطن، حيث تم تحويل ٤١حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٦حالات اخرى فضلاً عن إجراء ٣٥٣ تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد ٤٣حالة و السونار ل٢٢حالة .

في سياق متصل ، شدد وكيل وزارة الصحة بدمياط ،على ضرورة تكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ الغذائية استعدادا لاحتفالات أعياد شم النسيم واقتراب حلول عيد الفطر المبارك للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان سلامة المواطنين .

وشنت إدارة مراقبة الأغذية تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير عام إدارة الشئون الوقائية حملات تفتيشية على ٢٤٢ منشأة محال بيع وتجهيز الأسماك المملحة والباعة المتجولين بالميادين و تبين أن ٩٣ دون ترخيص و١٨ أخرى بها خطر داهم على الصحة العامة .

وتمكنت الحملات من تحرير عدد ٣٢٠ محضراً و سحب ١٠١ عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام ٧٥٠ كيلو أسماك وكبدة وحلويات تالفة وإعدام ٢٦٢ لتر زيت طعام سبق استعماله ومياه غازية كما تم ظبط ٢٥٠ كيلو أرز أبيض منتهي الصلاحية وضبط عدد١٠ جراكن زيت زيتون مجهول المصدر بإجمالي ٢٥٠ لترا .

وجرى ضبط ٦ من الباعة المتجولين يقومون ببيع الكحك والبسكويت بدون رخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.