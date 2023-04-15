ما هي أكبر مؤشرات البورصة الأمريكية؟ وما هي أهميتها؟

السبت 15/أبريل/2023 - 07:38 م

مؤشرات البورصة هي مقياس الأداء الذي يعطي المستثمرين فكرة عامة حول حالة الاقتصادات العالمية والأمريكية بشكل خاص، تعرف في هذا المقال على مجموعة مؤشرات عالمية رئيسية يتبعها كل من وسائل الإعلام والمستثمرين.

عمومًا تحتل مؤشرات S&P 500، Dow Jones Industrial Average، Nasdaq Composite الصدارة في أوساط المستثمرين المهتمين بمتابعة أسعار الأسهم و أسعار العملات ولكن بالإضافة إلى هذه المؤشرات الثلاثة، هناك ما يقرب من 5000 مؤشر آخر يكونون سوق الأسهم الأمريكي.

يمكن أن يساعد فهم كيفية بناء مؤشرات السوق واستخدامه في إضافة المعنى والوضوح لمجموعة واسعة من طرق الاستثمار. أدناه، سنوضح تركيبة وطريقة أداء المؤشرات الثلاثة الأكثر شهرة في الولايات المتحدة.

S&P 500

مؤشر Standard & Poor's 500 (المعروف عادةً باسم S&P 500) هو مؤشر يجمع 500 من أفضل شركات الأسهم الأمريكية، يتم اختيارها في المقام الأول عن طريق حساب ومقارنة رؤوس أموال أكبر الشركات في السوق، لكن لجنة S&P 500 تأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى بما في ذلك السيولة، والتعويم العام، مجال النشاط، الجدوى المالية، وتاريخ الشركة في سوق التداول.

يمثل مؤشر S&P 500 حوالي 80 ٪ من إجمالي القيمة المالية للسوق الأمريكي. ويقدم مؤشرًا جيدًا على الحركة في السوق الأمريكية عموما.

عادة ما تقسم المؤشرات إلى صنفين:

مرجحة في السوق

مرجحة الأسعار

مؤشر S&P 500 هو مؤشر مرجح في السوق (يشار إليه أيضًا باسم المرجح). لذلك، تتناسب التغيرات المسجلة على كل سهم مع التغير العام في قيمة المؤشر. بمعنى آخر، إذا انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لجميع الشركات الـ 500 في S&P 500 بنسبة 10 ٪، فإن قيمة المؤشر تنخفض أيضًا بنسبة 10 ٪.

متوسط داو جونز الصناعي

يعد Dow Jones Industrial Average أحد أقدم المؤشرات والأكثر شهرة والأكثر استخدامًا في العالم. ويشمل أسهم أكبر 30 شركة في سوق التداول الأمريكي.

داو جونز هو مؤشر مرجح للأسعار. في الأصل كان يتم حسابه عن طريق جمع إجمالي أسعار أسهم كل الشركات في المؤشر وتقسيم هذا المبلغ على عدد الشركات. لسوء الحظ، لم يعد بهذه البساطة. على مر السنين، أسفرت انقسامات الأسهم، والعوامل العرضية، وغيرها من الأحداث عن تغييرات في قيمة المقسوم.

يمثل Dow حوالي ربع قيمة سوق التداول الأمريكي بِرُمَّته، ولكن لا ينبغي تفسير كل تغيير في قيمة Dow كمؤشر على انخفاض السوق كُلََّه. ويعود ذلك لكون Dow مؤشر موزون بالسعر. تكمن المشكلة في ارتفاع تأثير الأسهم ذات الأسعار الأعلى على المؤشر، مما قد يغطي على بعض التحركات الكبيرة الحاصلة في الأسهم ذات الأسعار المنخفضة.

عمومًا، تشتهر DOW بإدراجها لأفضل شركات الأسواق الأمريكية الموثوقة ذات الأرباح المتسقة بانتظام. لذا، مع أنّ أنه ليس بالضرورة تمثيلًا للسوق الواسع، إلا أنه يمكن أن يكون تمثيلًا لسوق قيمة أهم الأرباح.

مؤشر ناسداك المركب

يعرف معظم المستثمرين أن بورصة ناسداك هي البورصة التي يتم فيها تداول أسهم شركات التكنولوجيا. مؤشر NASDAQ Composite هو المؤشر الجامع لكل الأسهم المتداولة في بورصة ناسداك. يتضمن هذا المؤشر بعض الشركات التي لا تتخذ الولايات المتحدة كمقر رئيس لها.

يشتهر هذا المؤشر بكونه مرجحًا للتكنولوجيا بشكل كبير، ويتضمن العديد من القطاعات الفرعية في سوق التكنولوجيا بما في ذلك البرمجة والتكنولوجيا الحيوية وأشباه الموصلات والمزيد. إضافة إلى بعض أسهم الصناعات الأخرى أيضًا. مثل البيانات المالية والصناعية والتأمين ونقل الأسهم. ولكن على عكس DOW و S&P 500، فإنه يشمل أيضًا العديد من شركات المضاربة ذات رؤوس الأموال الصغيرة. وبذلك، تشير حركته عمومًا إلى أداء صناعة التكنولوجيا وكذلك مواقف المستثمرين تجاه الأسهم الأكثر عرضة للمضاربة.

الخلاصة

تؤدي المؤشرات دورًا مهمًا في التحليل العام لسوق الأسهم الأمريكية. حيث توفر قدرًا كبيرًا من التبصر في الاقتصاد، خيارات الجَمهور المستثمر، واتجاهات الاستثمار. عمومًا، يمكن أن يكون فهم الفروق الدقيقة في بنائها وتكوينها ضروريًا لاتخاذ قرارات استثمارية ناجحة ووضع استراتيجية استثمار فعالة.