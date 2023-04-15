«البوابة نيوز» تشارك في صلوات قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

تشهد البوابة نيوز في صلوات قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، برأسة البال تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتشارك الحضور الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم رئيس تحرير وموقع البوابة نيوز، والكاتبة الصحفية شاهندة عبد الرحيم نائب رئيس التحرير.

ومن المقرر أن يشارك قداسة البابا في الصلوات عدد من الآباء الأساقفة والآباء الرهبان بجانب حضور كبير من الأباء الكهنة والقمامصة، بجانب مشاركة أعداد غفيرة من أقباط مصر من مختلف أنحاء البلاد، وبجانب ذلك من المقرر أن يحضر الصلوات للتهنئة عدد القيادات ونواب مجلسي الشعب والشيوخ، بجانب تواجد مندوبو الطوائف المسيحية الأخرى ومندوب الأزهر الشريف.

وينقل موقع "البوابة نيوز" فعاليات البث المباشر مساء اليوم نقلًا عن التلفزيون المصري والقنوات الفضائية القبطية التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.