مستشار الرئيس الإماراتي: قلوبنا مع السودان ولا خيار إلا الانتقال السلمي

قال أنور قرقاش المستشار الرئاسي للرئيس الإماراتي، إنه لا خيار في السودان إلا الانتقال السلمي وفتح صفحة جديدة تليق بهذه الدولة.

وكتب عبر حسابه علي "تويتر": "قلوبنا مع أهل السودان الشقيق، فالعنف لا يولد إلا العنف ولا بديل عن ضبط النفس والحوار بين المتحاربين".

وتابع قرقاش: "ولا خيار إلا الانتقال السلمي وفتح صفحة جديدة تليق بهذا البلد العريق بعد طول معاناة، فرفقا بالسودان وشعبه".

نشبت صباح اليوم السبت، مواجهات في الخرطوم، بين القوات المسلحة التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.